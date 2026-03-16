Tucumán: Docentes y Gobierno firmaron un nuevo acuerdo salarial

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes la firma de un acuerdo salarial con la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), representada por su secretario general, Hugo Brito.

Tras la firma del acta, el Gobernador agradeció en su discurso a la docencia por su esfuerzo y afirmó que "vienen trabajando, educando, estando a la par de los chicos, escuchando a los padres, atendiendo las cuestiones gremiales", "los docentes en Tucumán duermen tranquilos porque se acuestan siendo trabajadores y se levantan siendo trabajadores. Queremos que los docentes se consoliden y que sigamos creciendo".

A su turno, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, destacó que se trata de la octava recomposición salarial concretada durante la actual gestión provincial y subrayó el proceso de diálogo sostenido con el sector docente.

Amado remarcó además que la firma del acuerdo coincide "con la asunción de la Junta de Clasificación, que después de 20 años se ha normalizado". "Las cuatro juntas en la provincia dan participación de los gremios que han intervenido en las elecciones oportunamente y hoy están sus representantes junto a quienes representan al Gobierno de la provincia, democratizando la educación, una decisión del gobernador”, afirmó.

Por su parte, el secretario general de ATEP, Hugo Brito, valoró el acuerdo alcanzado tras las negociaciones con el Ejecutivo provincial: “Hemos logrado un acercamiento con el Gobierno en cuanto al tema salarial. Esto quiere decir que nosotros no hemos renunciado, bajo ningún punto de vista, a conseguir lo que todos los docentes anhelan, que es estar mínimamente en lo que cuesta hoy una canasta básica”, expresó.

En ese marco, destacó uno de los puntos incorporados al acta: “Uno de esos puntos es el pago por el título, que lo veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo y, en esta oportunidad, fue un punto que posibilitó llegar a este acercamiento que hemos logrado”.

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