Transferencias fiscales a las provincias por recursos tributarios de origen nacional y coparticipación, datos a julio de 2026
02/08/2026
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe que representa una aproximación a la evolución real reciente de los Recursos de Origen Nacional transferidos a las provincias, que representan una buena parte de los ingresos provinciales e indican que:
- En julio de 2026, se observa un importante incremento interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 7,4% en términos reales comparando con julio de 2025 donde había aumentado 9,8% real interanual (considerando una inflación en julio de 2,0%).
- La Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una mejora de 7,5% real interanual comparando con julio de 2025 donde había aumentado 6,8% real interanual.
- Recaudación del IVA, en julio de 2026 volvió a registrarse una caída interanual marginal en términos reales, de 0,2%. Esto evidencia un comportamiento magro de las actividades económicas vinculadas al mercado interno y al consumo.
- Impuesto a las Ganancias mostró una importante mejora interanual de 19,8% vinculada al anticipo de personas jurídicas y a las declaraciones juradas de personas físicas.
Informe completo:
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