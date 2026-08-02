Transferencias fiscales a las provincias por recursos tributarios de origen nacional y coparticipación, datos a julio de 2026

02/08/2026

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe que representa una aproximación a la evolución real reciente de los Recursos de Origen Nacional transferidos a las provincias, que representan una buena parte de los ingresos provinciales e indican que:

  • En julio de 2026, se observa un importante incremento interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 7,4% en términos reales comparando con julio de 2025 donde había aumentado 9,8% real interanual (considerando una inflación en julio de 2,0%).
  • La Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una mejora de 7,5% real interanual comparando con julio de 2025 donde había aumentado 6,8% real interanual.
  • Recaudación del IVA, en julio de 2026 volvió a registrarse una caída interanual marginal en términos reales, de 0,2%. Esto evidencia un comportamiento magro de las actividades económicas vinculadas al mercado interno y al consumo.
  • Impuesto a las Ganancias mostró una importante mejora interanual de 19,8% vinculada al anticipo de personas jurídicas y a las declaraciones juradas de personas físicas.

Informe completo:

Transferencias_a_las_provincias_CEPA_Julio_2026

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