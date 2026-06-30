El "Cambalache" expone la necesidad: más vecinos recurren al trueque para acceder a bienes básicos

El municipio de la ciudad de Salta llevó adelante una nueva edición del trueque solidario «Cambalache» en el polideportivo del colegio Sargento Cabral, en Villa Mitre, donde más de 250 vecinos participaron de la jornada.

Aunque la iniciativa promueve el encuentro comunitario y el aprovechamiento de bienes en desuso, también pone de manifiesto que cada vez más personas recurren a este tipo de mecanismos para acceder a productos de primera necesidad sin utilizar dinero, en un contexto económico que condiciona el poder adquisitivo de muchas familias.

"Estamos muy contentos por la cantidad de gente que vino. Queremos que la gente aproveche y cambie algo que no usa por algo que le sirva más. Es muy importante para todos", expresó Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras.

Desde el municipio adelantaron que próximamente se realizarán nuevas ediciones del trueque solidario con fechas y lugares a confirmar.

¿Qué intercambiaron los vecinos?

Mercadería

Ropa

Servicios

Limpieza

Comida empaquetada (excluyente manipulación de alimentos)

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