Inician los pagos de julio de la ANSES, quienes cobran hoy
08/07/2026 - Actualizado: 07/07/2026
Hoy miércoles 8 de julio inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 0 y 1 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento hasta el 11 de agosto.
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