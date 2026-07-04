Federico Sturzenegger celebró el nuevo recibo de sueldo, pero expuso que un trabajador en blanco gana apenas $580 mil

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y através de su cuenta en la red social X celebró la incorporación de un gráfico en los recibos de sueldo que detalla las cargas patronales y los descuentos laborales. Sin embargo, el ejemplo que publicó mostró que un trabajador con empleo formal percibe un salario neto de apenas 580 mil pesos mensuales, pese a que el costo laboral para el empleador asciende a 1,2 millones de pesos.

La publicación generó una fuerte ola de críticas, ya que numerosos usuarios señalaron que ese ingreso se encuentra por debajo de lo necesario para cubrir el costo de vida y contradice el discurso oficial sobre la recuperación de los salarios. Incluso simpatizantes del Gobierno cuestionaron la elección del ejemplo.

Además, contadores y especialistas advirtieron que el recibo exhibido presentaría inconsistencias en la liquidación de las cargas sociales, poniendo en duda la validez del documento difundido por el ministro.

Me empiezan a enviar los recibos de sueldos actualizados en el formato de la Ley de Modernización Laboral. En este caso el empleador paga 1.200.000, el trabajador recibe 580.000. Transparencia total. Gracias presidente @JMilei. Gracias Congreso de la Nación. VLLC! pic.twitter.com/RkLmDqf2Ey — Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 2, 2026

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