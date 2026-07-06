Cambios en el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos: eliminan el registro de operadores del rubro Lácteos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación mediante la Resolución Nº 103/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, eliminó el rubro Lácteos del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), en el marco del proceso de simplificación normativa y ordenamiento de los registros del sector agroindustrial.

A diferencia de las cadenas de carnes y de granos, que cuentan con leyes específicas que brindan competencias de control y sanción sobre dichos sectores a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), estableciendo un régimen de control (llamadas “Leyes madre”), la actividad láctea no disponía de un marco legal que brindara facultades para fiscalizar o ejercer el poder sancionatorio sobre los operadores del sector .

En este sentido, la inscripción en el registro no se traducía en una herramienta de control sino en una carga burocrática para los operadores y su eliminación no implica resignar capacidad de fiscalización, sino adecuar los instrumentos a la normativa actual.

Al momento de su eliminación, el rubro lácteos contaba con 468 operadores inscriptos. En el marco del proceso de simplificación, sus actividades registrables ya se habían reducido de 13 a 2.

Esta medida forma parte de un proceso de simplificación y unificación de registros que comenzó en 2024, continuó en 2025 con la eliminación del RUCA y la reorganización del registro de la cadena de granos en el SISA, y apunta a contar con sistemas de información más claros, eficientes y acordes a la realidad productiva actual.

De esta manera, se elimina un trámite que resultaba redundante para el sector privado y se optimiza el uso de los recursos del Estado, que ya no deberá destinar esfuerzos a la gestión y seguimiento de un registro sin posibilidad de ejercer el poder sancionatorio.

Además, la resolución introdujo otras modificaciones en el SIOCAL, para conocer todas las modificaciones ingresar en: https://www.magyp.gob.ar/comercio-agropecuario/modificacion-resol-50.php

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