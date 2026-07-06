La aerolínea colombiana Avianca unirá las ciudades de Cali y Cartagena de Indias con Buenos Aires

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mediante la Disposición 15/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, autorizó a la empresa colombiana Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca) a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, en forma combinada, en las rutas Cali – Buenos Aires y Cartagena de Indias – Buenos Aires, con siete frecuencias semanales en cada una de ellas. Los servicios se prestarán entre noviembre de este año y marzo de 2027.

Con esta autorización, Avianca amplía su red de operaciones en la Argentina. La compañía ya opera vuelos regulares entre Bogotá, Medellín y Buenos Aires; y Bogotá y Córdoba. La incorporación de estas nuevas rutas consolida su presencia en el mercado aerocomercial argentino y amplía las alternativas de conexión entre ambos países.

La medida se suma, además, a la reciente autorización otorgada a JetSMART Colombia para operar la ruta Medellín – Buenos Aires, que comenzará a volar en diciembre con siete frecuencias semanales. De esta manera, continúa expandiéndose la oferta de vuelos entre la Argentina y Colombia, con más alternativas para pasajeros y operadores.

Estas autorizaciones forman parte de la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, orientada a promover una mayor competencia en el mercado aerocomercial mediante la incorporación de nuevas rutas y operadores. El objetivo es ampliar la oferta de servicios, fortalecer la conectividad internacional y generar más opciones para los usuarios.

Cali y Cartagena de Indias constituyen dos destinos estratégicos de Colombia. Mientras Cali es uno de los principales polos económicos e industriales del país, Cartagena de Indias se destaca como uno de los centros turísticos más importantes de América Latina. La incorporación de vuelos directos favorecerá el intercambio comercial y turístico, impulsará el movimiento de pasajeros y facilitará el transporte de cargas entre ambos mercados.

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