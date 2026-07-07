Los jubilados y pensionados pueden consultar el historial completo de sus recibos de haberes

La ANSES recuerda que los titulares de jubilaciones y pensiones pueden consultar la liquidación histórica de sus haberes, de manera rápida y sencilla desde la app mi ANSES. También pueden revisar los conceptos que integran el cobro de su prestación mensual. Esta aplicación móvil, disponible para IPhone y Android, se puede descargar a través del código QR en el siguiente enlace: https://www.anses.gob.ar/app-mi-anses

Las personas interesadas pueden obtener el recibo previsional desde la aplicación, de forma segura, ágil y confidencial, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y tiene validez oficial para cualquier trámite.

Paso a paso: cómo acceder al recibo

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la app mi ANSES. Seleccionar la opción Jubilación > Consultar tu recibo de haberes. Allí aparece la información del último recibo disponible y de todos los anteriores. Al cliquear en el ícono de descarga, se brinda la opción del envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES, para su posterior impresión.

También se puede acceder al recibo de haberes desde el sitio oficial de ANSES, sección mi ANSES.

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