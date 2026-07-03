Actualizaron el monto de las Becas Manuel Belgrano para carreras estratégicas
03/07/2026
El Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras científicas y técnicas, incrementará en un 50% el valor de la cuota. De esta manera, a partir de junio de 2026, el monto mensual ascenderá a $122.527.
Las Becas Manuel Belgrano están dirigidas a estudiantes de universidades públicas, nacionales y provinciales, que cursan algunas de las carreras que son consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y económico del país.
Se califican como estratégicas las disciplinas pertenecientes a las siguientes áreas:
- Energía e Hidrocarburos
- Minería y Geociencias
- Logística e Infraestructura
- Agroindustria y Biotecnología
- Tecnologías de la Información y Control de Sistemas
- Profesorados en áreas estratégicas
- Ciencias Exactas y Naturales
Con una duración de 12 meses, la beca es renovable según requisitos académicos y socioeconómicos. Para la convocatoria del año en curso, se actualizaron las áreas estratégicas y, de manera excepcional, se aplicó un criterio de ponderación prioritaria para Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, y Logística e Infraestructura.
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