Inhabilitan oficina de EDESA por no reunir las condiciones necesarias de atención adecuada al público

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta dispuso la inhabilitación de la oficina de atención comercial de la empresa Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A (EDESA), ubicada en calle Zuviría al 900 de la ciudad de Salta.

La medida se adoptó tras constatar que el espacio no reúne las condiciones necesarias para garantizar una atención adecuada, ágil y respetuosa de los derechos de los usuarios. Entre las irregularidades detectadas, se verificó el incumplimiento de la normativa vigente en materia de atención prioritaria.

En este sentido, el presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, señaló: “A la fecha la gente se amontona en la vereda, la filtra un personal de seguridad en la atención y cuando ingresan ni siquiera tienen una silla para sentarse. Se está violando la ley de prioridades. Los adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad no son respetados”.

Asimismo, el funcionario adelantó que “en consecuencia también se abre un proceso sancionatorio porque la gente está cansada y el Ente tiene que hacer respetar sus derechos”.

La resolución establece que la empresa deberá trasladar la atención a un espacio que cumpla con las condiciones exigidas, en un plazo máximo de 60 días, garantizando la continuidad del servicio y evitando perjuicios a los usuarios durante el proceso.

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