Allanamientos en Colonia Santa Rosa y control en RN 34 permiten decomisar más de 200 kilos de cocaína

Tras arduas tareas de inteligencia criminal sobre una banda dedicada al tráfico de drogas, funcionarios de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán” (Salta) lograron confirmar y localizar ocho inmuebles donde se realizaban maniobras de almacenamiento de estupefacientes.

Las órdenes de allanamientos se libraron para cinco domicilios y tres fincas arrendadas para las temporadas de cultivos, que estaban ubicados en la localidad salteña de Colonia Santa Rosa.

En una de las fincas, los gendarmes visualizaron que tres hombres acopiaban paquetes rectangulares, por lo que dieron la voz de alto en nombre de la Institución, pero los mismos hicieron caso omiso y emprendieron una huida a pie. Luego, fueron interceptados cuando escapaban en dirección al ejido urbano.

Ahí decomisaron 177 kilos 755 gramos de cocaína, un tractor con acoplado, cinco camionetas, un disco DVR, cuatro celulares y elementos de interés para la causa. Los involucrados de nacionalidades venezolana y argentina quedaron detenidos, los cuales eran investigados por estar vinculados a una organización narcocriminal.

En los allanamientos participaron: la Dirección Antidrogas y del Centro de Análisis Criminal como así también efectivos y medios del Destacamento Móvil 3, Escuadrón 20 “Orán”, Unidad de Criminalística y Estudios Forenses “Orán”, Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Tartagal” y “Jujuy”; entre otras Unidades de la Fuerza. Asimismo, colaboró el personal del Grupo Conjunto contra el crimen organizado GCO sede Bogotá (Colombia).

Aguaray

En otro procedimiento, gendarmes del Escuadrón 54 “Aguaray” (Salta) controlaron un vehículo Chevrolet Astra, ocupado por una pareja y una menor de edad, cuando se encontraban emplazados sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.466.

Al momento del registro, los funcionarios notaron anomalías en el baúl del rodado, indicios compatibles a la existencia de un doble fondo. La Fiscalía Federal Descentralizada “Tartagal”, orientó a una inspección más minuciosa, retiraron la chapa que recubría los laterales del baúl y extrajeron del interior de los compartimientos 42 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca. Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total 23 kilos 310 gramos.

Ante el hallazgo, la Fiscalía interviniente autorizó la detención de ambos involucrados mayores de edad y que la menor sea entregada a un familiar. Asimismo, la droga y el rodado quedaron decomisados, en infracción a la Ley 23.737.

GNA

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