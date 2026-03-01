Ganfeng Lithium presentó el RIGI para su proyecto de litio PPG en Salta

La empresa Ganfeng Lithium presentó formalmente su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del proyecto Pozuelos–Pastos Grandes (PPG), ubicado en la Puna salteña.

La iniciativa, liderada por su subsidiaria Lithea Inc. junto a su socio estratégico Lithium Argentina, contempla una inversión estimada en más de USD 3.000 millones distribuidos en tres etapas. De acuerdo con lo proyectado por la compañía, la capacidad máxima de producción alcanzaría las 150 mil toneladas anuales de litio.

La primera fase del proyecto ya contaba con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada. En cuanto al proceso productivo, se prevé la aplicación de una tecnología híbrida que combina la evaporación de salmueras en piletas solares con métodos de extracción directa de litio (DLE), una combinación que, según la empresa, permite acortar los tiempos de producción y mitigar el impacto ambiental.

La primera exportación desde Salta

Recientemente, Ganfeng Lithium realizó la primera exportación de cloruro de litio desde la provincia. El cargamento partió íntegramente desde la planta industrial que opera en el Parque Industrial de General Güemes.

Esa operación representó un gran paso para la compañía en la cadena de valor del litio en Salta. Ahora, con la presentación al RIGI del proyecto PPG, la firma busca avanzar hacia una etapa de mayor escala productiva en la Puna.

fuente: Troka Salta

Más sobre: Minería.



