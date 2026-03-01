Detienen al principal acusado de un femicidio sobre quién pesaba una recompensa

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM) de Salta, Luján Sodero Calvet, confirmó la localización y detención de Daniel Orlando Serapio, presunto autor del femicidio de Natalia Cruz, quien fue hallado en cercanías de la Estación Diego de Almagro ( dpto Rosario de Lerma), en el interior de una cueva, como resultado de un amplio despliegue de búsqueda.

En ese contexto, la Fiscal Penal se trasladó al lugar de detención para supervisar el procedimiento y disponer las medidas vinculadas al traslado del detenido, a fin de tomar conocimiento directo de los detalles y resultados del operativo.

Concluidas esas actuaciones, Sodero Calvet mantuvo un encuentro con los familiares de la víctima, a quienes se les brindó información detallada sobre la situación procesal, los pasos a seguir y las distintas instancias del procedimiento, evacuando las consultas y dudas planteadas.

El procurador general de Salta Pedro García Castiella señaló la localización del imputado como “un eslabón indispensable para el avance de la investigación” y destacó la labor criminalística desarrollada desde el primer momento en que se tomó conocimiento del hecho. Añadió que la superación de la condición de prófugo permite avanzar con mayor amplitud en el análisis de los elementos criminalísticos, en particular respecto del abordaje de la escena del hecho, y profundizar la investigación con la celeridad que el caso requiere.

Finalmente, informó que las personas imputadas por encubrimiento continuarán sujetas al trámite de sus respectivos procesos, mientras que la investigación del femicidio proseguirá de manera autónoma, conforme a las etapas procesales correspondientes.

MPF Salta

