Financiación accesible para viajes de egresados: créditos y cuotas sin interés

La secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y el Banco Nación continúan brindando herramientas para facilitarle a las familias el acceso a los viajes de egresados. Las alternativas incluyen financiación con tarjeta de crédito en 3, 6, 12 o 18 cuotas sin interés, así como préstamos personales de hasta 5 millones de pesos en 9, 12, 15 y 18 cuotas fijas (con TNA del 40 %) a través de la app BNA+ para clientes y no clientes.

El financiamiento está orientado a viajes dentro del país que se contraten a través de operadores habilitados.

Si bien los destinos consolidados son San Carlos de Bariloche y Carlos Paz, el interés está puesto en ampliar la oferta hacia otros de alto potencial, como Puerto Iguazú, San Rafael, Salta, Jujuy, Las Grutas, Mar del Plata, Villa Gesell, San Clemente del Tuyú, Tandil, Tigre y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es diversificar la oferta turística hacia todas las provincias argentinas, aumentando la cantidad de noches de alojamiento y garantizando que más jóvenes de educación primaria y secundaria puedan concretar el sueño de su viaje de egresados.

La iniciativa es producto del trabajo conjunto con la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), la Cámara Argentina Federal de Turismo Estudiantil (CAFTE) y la Cámara Argentina de Turismo Estudiantil (CATE).

Más información: https://bna.com.ar/Home/PrestamosViajaMas

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