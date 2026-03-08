Estudiantes jujeños ya pueden gestionar el Boleto Estudiantil Gratuito Universal Provincial (BEGUP)

El Gobierno jujeño informó a los beneficiarios del Boleto Estudiantil Gratuito Universal Provincial (BEGUP) que desde el 2 de marzo se encuentra habilitada la atención al público para estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Por su parte, las inscripciones para los niveles Terciario y Universitario comenzarán a partir del 30 de marzo de 2026.

Desde la organización del programa se indicó que, a partir de este año, la modalidad para los trámites de renovación sufrió modificaciones. En este sentido, el proceso se realizará de manera online, desde el siguiente enlace: https://begup.jujuy.gob.ar/ donde los beneficiarios deberán cargar la documentación correspondiente a través del sistema habilitado y posteriormente acercarse a las oficinas para validar la información presentada.

Oficinas:

Oficinas nueva terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy: de lunes a viernes de 7 a 19 horas.

Delegaciones del interior provincial:

Palpalá : Oficinas de la Municipalidad de Palpalá

: Oficinas de la Municipalidad de Palpalá Perico : Av. Malvinas Argentinas esq. Éxodo

: Av. Malvinas Argentinas esq. Éxodo Libertador : Av. Wolman esq. Alma Fuerte (Dir. de Transporte)

: Av. Wolman esq. Alma Fuerte (Dir. de Transporte) San Pedro : Calle Alberdi N° 441

: Calle Alberdi N° 441 Humahuaca : Santa Fe prolongación Entre Ríos (detrás del Hotel de Turismo)

: Santa Fe prolongación Entre Ríos (detrás del Hotel de Turismo) La Quiaca: Av. España esq. San Juan N° 300

Av. España esq. San Juan N° 300 Monterrico : Terminal de Ómnibus

: Terminal de Ómnibus Abra Pampa: Sarmiento esq. Senador Bustamante

Sarmiento esq. Senador Bustamante El Carmen: Calle Sarmiento N° 66

Calle Sarmiento N° 66 Tilcara: Calle Padilla s/n (media cuadra del Hotel de Turismo)

Calle Padilla s/n (media cuadra del Hotel de Turismo) Fraile Pintado: Calle Gorriti esq. Francisco Algañaras

Requisitos para acceder al Begup

Entre los requisitos para acceder al beneficio se solicita presentar DNI original y fotocopia (frente y dorso). En el caso de menores de edad, también deberá presentarse el DNI del tutor, uno por cada hijo. Además, se requerirá certificado de residencia en caso de que el domicilio no coincida con el consignado en el documento.

Asimismo, los estudiantes que utilizan el tramo Palpalá - Jujuy deben presentar la tarjeta SUBE correspondiente junto con su fotocopia, la constancia de alumno regular del ciclo lectivo 2026 y, en el caso del nivel universitario, una constancia con vencimiento en 2027 que incluya código QR.

Para los niveles Terciario y Universitario también se solicitará el analítico que acredite al menos dos materias aprobadas, mientras que los estudiantes renovantes deberán presentar el carnet BEGUP otorgado anteriormente.

