Energía en Argentina: ajuste técnico de subsidios y tarifas bajo presión social y con la sombra del conflicto en Medio Oriente

En un informe que emitió el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analiza la situación energética de nuestro país, aquí las principales conclusiones:

Las últimas semanas han confirmado que la política energética argentina transita por una fase de consolidación técnica, pero de alta tensión social y geopolítica. Mientras el Gobierno profundiza la ingeniería fina de la focalización de subsidios y la actualización tarifaria por inflación, el contexto internacional -con el estallido del conflicto en Medio Oriente- añade una variable de incertidumbre que ningún planificador local puede controlar.

Marzo llega con boletas que, en promedio, reflejan una actualización del 2,07% en transporte eléctrico, y ajustes del 12% al 17% en PBA, pero el dato más relevante no es el número, sino el mensaje: la emergencia energética, prorrogada hasta diciembre de 2027 (DNU 49/2026), sigue siendo la excusa perfecta para una reestructuración profunda sin debate legislativo.

YPF: números rojos que encienden alertas

La petrolera de bandera presentó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2025 (últimos datos consolidados disponibles) y el balance enciende las alarmas. YPF registró una pérdida neta de -284.218 millones de pesos, lo que representa una caída interanual del -120%.

ENARSA: el Gobierno nacional acelera y sale a mostrar la joya

Mientras YPF intenta estabilizar sus cuentas, la Casa Rosada redobla la apuesta por desprenderse de activos energéticos remanentes. Durante las últimas dos semanas, equipos técnicos del Ministerio de Economía y de la empresa iniciaron un “road show” de bajo perfil, pero alta intensidad para sondear el apetito del mercado por ENARSA (Energía Argentina S.A.)

El RIGI se convierte en petrolero

El RIGI contemplaba únicamente obras de infraestructura como gasoductos u oleoductos (midstream), dejando fuera los proyectos de exploración y producción (upstream). La ampliación del régimen, gestionada personalmente por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ante el ministro Luis Caputo, busca atender una necesidad estructural del sector de hidrocarburos no convencionales.

Agenda regulatoria y normativa

Actualización Tarifaria para Transportistas

Focalización de Subsidios

Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico

Privatización de la importación y comercialización de GNL

AlmaSADI, instalación de nuevas centrales de almacenamiento de energía eléctrica en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)

Impacto geopolítico: La tormenta perfecta en el Estrecho de Ormuz

No se puede analizar el mercado local sin mirar el tablero global. El ataque coordinado contra Irán y la escalada en el Estrecho de Ormuz han disparado la volatilidad del crudo.

Informe completo:

Más sobre: Economia.



