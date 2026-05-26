Eliminaron los subsidios por pasajes gratuitos para personas con discapacidad

La Secretaría de Transporte de la Nación a través de la Resolución 28/26, publicada hoy en el Boletín Oficial, derogó el régimen de compensaciones que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos pediátricos.

Tras la desregulación del sector y la implementación de la libertad tarifaria, consideraron que ya no existen las condiciones que justificaban esos subsidios estatales. No obstante, la resolución aclara que el derecho a viajar gratis continúa plenamente vigente y que las empresas siguen obligadas a garantizar los pasajes sin cargo, bajo control de la CNRT.

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