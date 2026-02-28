El Senado nacional convirtió en Ley la Modernización Laboral

Ayer, la cámara alta nacional aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y convirtió en Ley de Modernización Laboral enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. La iniciativa había obtenido media sanción en el Senado el 12 febrero pasado y regresó a la Cámara alta luego de que Diputados eliminara el artículo 44 del texto original, referido a las licencias médicas, entre sus principales cambios.

Al iniciar el debate, el senador y miembro informante Juan Cruz Godoy (LLA) destacó que el tratamiento del proyecto contempló aportes de trabajadores, empresas, gremios y otros actores sociales. Señaló que la norma mantiene los derechos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo e incorpora definiciones sobre la naturaleza laboral, el salario y los beneficios sociales, con el objetivo de reducir la litigiosidad.

A su turno, el miembro informante por la oposición, senador Mariano Recalde (Justicialista) ratificó el rechazo de su bloque a la ley, tras advertir que la norma "aumentará la litigiosidad" y vulnerará derechos. El legislador denunció anomalías en el tratamiento legislativo, calificándolo de "trámite exprés". Asimismo, señaló que la Ley es "gigante por su contenido", ya que modifica 28 leyes y deroga otras 11.

En contraposición, la senadora Andrea Cristina (PRO) defendió el proyecto, adelantó su voto afirmativo, y destacó que el mismo busca crear condiciones para fomentar el empleo formal. Respecto a la modificación del artículo 44, aclaró que en su momento dejó constancia de su rechazo. "Esta ley surge como una respuesta a un problema estructural; casi la mitad de los trabajadores en Argentina están en la informalidad", señaló. "Según el Indec, el 43% de los asalariados (casi 6 millones de personas) carecen de derechos laborales básicos".

Durante el cierre del bloque, el senador José Mayans (Justicialista) cuestionó el "tratamiento exprés" del proyecto y sostuvo que: "Esta ley va derecho al conflicto judicial; nació mal y termina mal". También denunció una violación al reglamento del Senado durante el debate: "Nos quitaron dos senadores en las comisiones para poder tratarlo. Esta ley va a afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino", finalizó.

Previo a la votación y al culminar el debate, la senadora Patricia Bullrich (LLA) expresó que: "Con esta ley vamos a intentar darle certeza y previsibilidad a las empresas y a los trabajadores", y justificó: "Queremos desarmar una falsa moral e ir a una verdadera moral donde se crea empleo si protegemos a las empresas, si se facilita la inversión, si se bajan impuestos, si hay seguridad jurídica y normas laborales que respondan al mundo en el que vivimos".

Más sobre: Política.



