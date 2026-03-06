El Distrito Tucumán de Vialidad informó sobre el corte total en la ex Ruta Nacional 34

Vialidad Nacional, a través de su Distrito Tucumán, informó que se ha dispuesto la interrupción total del tránsito en la Ruta Nacional ex 34, específicamente en el tramo comprendido entre las localidades de Gobernador Garmendia y 7 de Abril.

La medida se tomó tras constatar que las fuertes lluvias que afectaron al este tucumano provocaron el escurrimiento y posterior acumulación de agua sobre la cinta asfáltica en el sector ubicado entre Garmendia y Pampa Pozo. El anegamiento impide la circulación segura de todo tipo de vehículos.

Plazos y seguridad

Desde el organismo nacional indicaron que la duración del corte está supeditada a la evolución de las condiciones climáticas. La ruta permanecerá cerrada hasta que el agua baje de la calzada y se garantice que la estructura vial no presenta riesgos para los conductores.

Más sobre: Tucumán.



