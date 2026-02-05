Análisis de los Aspectos Impositivos y Económicos de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe acerca de los aspectos impositivos y económicos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei

Algunos datos salientes del informe:

El ahorro patronal por la reducción de un punto de contribuciones patronales destinadas al financiamiento de las obras sociales sindicales asciende a 679 millones de dólares (estimación anual).

El costo fiscal de la reducción de contribuciones patronales asciende a 2.070 millones de dólares (estimación anual).

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se nutre del 3% de la masa salarial bruta y viene a financiar despidos. Ese 3% es compensable con contribuciones patronales y reducirá los fondos destinados a Jubilaciones, PAMI y Asignaciones Familiares.

La creación del nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral implica una nueva reducción de aportes patronales: para nuevas contrataciones el empleador sólo pagará 8% de contribuciones, incluyendo dentro de ellas al 3% por el Fondo de Asistencia Laboral.

Se crea el programa de “Promoción del Empleo Registrado” que en la práctica es un nuevo blanqueo laboral con amplias amnistías fiscales, previsionales y penales: i) extinción de la acción penal tributaria; ii) condonación de infracciones, multas y sanciones.

El costo fiscal de la reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias para Sociedades asciende a 2.279 millones de dólares (estimación anual). Se benefician 15.474 empresas grandes por 2.099 millones de dólares.

Para las provincias, en promedio, la merma por coparticipación (por la reducción de alícuota del impuesto a las ganancias) es de 2,7%.

El costo fiscal de la eliminación de impuestos internos para la clase alta, como a embarcaciones, aeronaves y objetos suntuarios, alcanza 330 millones de dólares (estimación anual).

El costo fiscal de la eliminación de impuestos a los servicios de comunicación audiovisual, telefonía y seguros es de 45 millones de dólares (estimación anual)

Informe completo:

