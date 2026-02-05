Análisis de los Aspectos Impositivos y Económicos de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe acerca de los aspectos impositivos y económicos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei
Algunos datos salientes del informe:
- El ahorro patronal por la reducción de un punto de contribuciones patronales destinadas al financiamiento de las obras sociales sindicales asciende a 679 millones de dólares (estimación anual).
- El costo fiscal de la reducción de contribuciones patronales asciende a 2.070 millones de dólares (estimación anual).
- Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se nutre del 3% de la masa salarial bruta y viene a financiar despidos. Ese 3% es compensable con contribuciones patronales y reducirá los fondos destinados a Jubilaciones, PAMI y Asignaciones Familiares.
- La creación del nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral implica una nueva reducción de aportes patronales: para nuevas contrataciones el empleador sólo pagará 8% de contribuciones, incluyendo dentro de ellas al 3% por el Fondo de Asistencia Laboral.
- Se crea el programa de “Promoción del Empleo Registrado” que en la práctica es un nuevo blanqueo laboral con amplias amnistías fiscales, previsionales y penales: i) extinción de la acción penal tributaria; ii) condonación de infracciones, multas y sanciones.
- El costo fiscal de la reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias para Sociedades asciende a 2.279 millones de dólares (estimación anual). Se benefician 15.474 empresas grandes por 2.099 millones de dólares.
- Para las provincias, en promedio, la merma por coparticipación (por la reducción de alícuota del impuesto a las ganancias) es de 2,7%.
- El costo fiscal de la eliminación de impuestos internos para la clase alta, como a embarcaciones, aeronaves y objetos suntuarios, alcanza 330 millones de dólares (estimación anual).
- El costo fiscal de la eliminación de impuestos a los servicios de comunicación audiovisual, telefonía y seguros es de 45 millones de dólares (estimación anual)
Informe completo:Aspectos_Impositivos_y_Econ_oacute_micos_de_la_Reforma_Laboral_CEPA
