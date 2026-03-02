Con un caso de femicidio con ensañamiento y alevosía inició el primer juicio por jurados en Salta

Comenzó hoy la primera audiencia de debate con el sistema de juicio por jurados en Salta, en el marco de la causa seguida contra Víctor Manuel Márquez (21), imputado por homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio) y por ser cometido con ensañamiento y alevosía.

El juicio es presidido por el juez técnico Guillermo Pereyra. Por el Ministerio Público intervienen los fiscales María Luján Sodero Calvet y Daniel Espicolín. La defensa oficial del imputado está a cargo de Nicolás Anuch y Karina Peralta.

Luego de tomar juramento a los miembros del jurado (12 titulares y 4 suplentes), el juez declaró formalmente abierto el debate.

A continuación le indicó al jurado popular las instrucciones que deberán cumplir para desempeñar su rol durante el proceso. Entre ellas, la distinción entre las funciones que deberá desempeñar él, como juez de derecho, y las que les corresponderán a ellos, como jueces de los hechos. También los instruyó sobre el rol de la fiscalía y la defensa y sobre las diferentes fases que atravesará la audiencia (alegatos iniciales, producción de pruebas, alegatos de clausura, deliberación, veredicto). Finalmente les explicó cómo deberá desarrollarse la deliberación y cuáles son sus obligaciones en relación a la confidencialidad de este tipo de proceso.

Luego, el juez técnico informó al jurado sobre los hechos que ambas partes han tenido por probadas y que no serán objeto de análisis durante el juicio. Entre ellas, la fecha de nacimiento y muerte de la víctima; fecha de detención del imputado; fecha, lugar y circunstancias en que fue encontrado el cuerpo sin vida; resultado del análisis de las muestras de ADN recogidas en el lugar del hecho.

Por último, el juez cedió la palabra a fiscalía y defensa para que ambas partes presenten sus alegatos de apertura, con sus respectivas teorías del caso.

La fiscal Sodero Calvet comenzó su exposición recordando que Dalma ya no está y que por tanto no podrá contar lo sucedido, pero sostuvo que las marcas que tenía su cuerpo podrán darnos su versión de los hechos. Afirmó que Márquez le quitó la vida de una manera brutal, golpeándola, ahorcándola y denigrándola, y que debido a ese grado de violencia no se trata de un homicidio común. Habló de la vulnerabilidad de la víctima, de su fragilidad y de sus problemas de consumo. Sostuvo que la noche del hecho la víctima no pudo defenderse por estar en inferioridad de condiciones físicas y porque el ataque se produjo en un lugar oscuro e inhóspito.

Para la fiscalía, la prueba que se analizará durante el proceso será contundente. La representante de la parte acusadora pidió al jurado que emita un veredicto de culpabilidad.

A continuación expuso su teoría del caso la defensora oficial Karina Peralta. Comenzó diciendo que no es pretensión de la defensa negar lo ocurrido ni la evidencia reunida. Reconoció que Márquez es responsable por la muerte de Dalma, pero remarcó que en este juicio se deberá entender qué ocurrió, cómo y por qué.

Remarcó que a lo largo del proceso saldrá a la luz la realidad del acusado, también vinculada a la vulnerabilidad, la marginalidad, la situación de calle y las adicciones. La defensora ahondó en detalles de la vida de Márquez, un joven oriundo de Misiones con antecedentes de abandono familiar.

Sostuvo que el acusado no era amigo ni pareja y que solo los unía un presente marcado por el consumo de sustancias prohibidas. Finalmente aseguró que no existe certeza absoluta sobre lo ocurrido la noche del 17 de septiembre de 2024, bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía, porque no existen filmaciones ni testigos.

Finalizados alegatos iniciales, el juez ordenó un receso hasta las 15, momento en que se reanudará la audiencia con la recepción de las primeras declaraciones testimoniales. Para hoy está prevista la comparecencia de cinco testigos (tres familiares de la víctima, un efectivo policial y un perito del CIF).

Selección de los jurados

Durante la audiencia de selección se definieron los 12 miembros titulares y los 4 suplentes que integrarán el tribunal popular. El grupo final surgió de una lista de 70 potenciales jurados (35 varones y 35 mujeres) preseleccionados por sorteo.

Como indica la normativa vigente, la etapa de selección fue cerrada al público y a la prensa para proteger la identidad y la integridad de los ciudadanos participantes. Todos ellos estuvieron identificados en la sala solamente con un número.

Durante la audiencia, el juez informó a los candidatos a ser jurados sobre la naturaleza de la función que eventualmente les sería asignada, haciendo hincapié en la importancia del resguardo y la confidencialidad en este tipo de proceso. Remarcó que la finalidad de la audiencia de selección era la de integrar un jurado totalmente parcial e independiente, con capacidad de ser objetivos al momento de evaluar todas las pruebas.

Seguidamente el juez les tomó juramento colectivo a los presentes, preguntando si prometían responder con la verdad a las preguntas que les serían formuladas durante el proceso de selección.

A continuación, los representantes de la fiscalía y de la defensa realizaron una serie de preguntas a las personas citadas. El interrogatorio tuvo por finalidad identificar posibles circunstancias que pudieran afectar la imparcialidad del jurado. La audiencia fue dirigida por el juez, que moderó las preguntas e incluyó sus propias consultas.

En este tramo también se les dio a los ciudadanos y ciudadanas presentes la posibilidad de excusarse manifestando la razón de su postura.

Finalizado el interrogatorio, las partes expusieron sus recusaciones al juez. Del grupo que quedó sin ser objetado se realizó un sorteo, a cargo del área informática. Así quedó formalmente conformado el jurado, con los 12 miembros titulares y los 4 suplentes.

Seguidamente, el juez tomó juramento al oficial de custodia, persona encargada de recibir a los jurados y de guiarlos a la sala de audiencia, resguardar el cumplimiento del eventual aislamiento que disponga el juez, asistir a los jurados fuera de la sala de deliberación y canalizar la comunicación de éstos con el magistrado, entre otras funciones.

Jueces jujeños siguieron el primer juicio por jurado

Una delegación de magistrados del Poder Judicial de Jujuy encabezados por los jueces de la Suprema Corte de Justicia -Sala Penal- Martín Llamas y Mercedes Arias visitaron la sala donde se realiza el primer juicio por jurado de Salta.

Fueron recibidos por la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero acompañada por el vicepresidente Gabriel Chibán y el juez de Corte Pablo López Viñals.

Los magistrados jujeños siguieron en forma remota el desarrollo de la fase inicial del primer juicio por jurado de la Provincia.

