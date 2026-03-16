Calendario de pagos de la ANSES para hoy lunes
16/03/2026 - Actualizado: 15/03/2026
Hoy lunes 16 de marzo continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,88 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 5.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 4.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.
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