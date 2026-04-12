Vialidad judicializa ocupaciones ilegales sobre rutas nacionales en Salta que ponen en riesgo la seguridad vial

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizó diferentes presentaciones judiciales con el objetivo de recuperar las zonas de camino que afectan la seguridad y la transitabilidad en diferentes puntos de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Salta.

Luego de constatar las intrusiones (algunas denunciadas por los mismos usuarios se procedió a las notificaciones y al impulso de los procesos judiciales con el objetivo de velar por el correcto uso de las estructuras y de los espacios delimitados sobre la red vial nacional.

De los muchos lugares en donde se constataron estas irregularidades, el cruce de la RN 16 con la RN 9/34 o la RN 50 cerca de Aguas Blancas, sirven de ejemplo de cómo las actividades comerciales y particulares proliferan de manera ilegal poniendo en riesgo a los usuarios de las rutas siendo además una violación a la propiedad del Estado Nacional.

Las zonas de camino de las rutas nacionales son el espacio físico a ambos márgenes de la vía y son mantenidos y administrados por Vialidad Nacional en toda la red vial nacional. Hacer uso de este espacio sin la correspondiente autorización del organismo nacional es una conducta penada en la Ley Nacional de Tránsito 24449.

La presencia de estructuras en zona de camino compromete la libre transitabilidad, representando un serio riesgo para la seguridad vial y un perjuicio en el sentido de que limita las posibilidades del organismo rector en la materia para realizar las tareas de mantenimiento de banquinas o la proyección de nuevos proyectos mejoradores de las condiciones actuales de conducción.

En el caso del cruce mencionado de la 16 con la 9/34, se encuentra previsto un puente distribuidor que permitirá, una vez construido, separar los flujos a distinto nivel mejorando drásticamente las condiciones de seguridad que presenta hoy, máxime teniendo en cuenta la presencia de más de 20 puestos ubicados a la vera del camino que dificultan la visual y demandan la realización de maniobras riesgosas.

En otras rutas nacionales, al igual que en el caso de este cruce, muchos de los asentamientos ilegales están de larga data, algunos funcionando incluso con los servicios habilitados. En otros casos, se trata de personas que utilizan la zona de camino para construir viviendas precarias. En todos los casos, son motivos que habilitan a la Dirección Nacional de Vialidad para realizar las presentaciones judiciales necesarias para lograr la restitución de las fracciones afectadas, tarea en la que se encuentran trabajando los apoderados legales de la repartición.

Los trámites judiciales que se materializan en los juzgados y fiscalías federales de Salta y Orán, en algunos casos ya obtuvieron resoluciones favorables al organismo, lo que permitió realizar operativos con el apoyo de fuerzas de seguridad para el desalojo y despeje de las zonas de camino, como en el caso de la RN 50 de la semana pasada.

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