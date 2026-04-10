Tucumán anunció subsidio eléctrico para las familias afectadas por las inundaciones

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, junto al ministro del Interior, Darío Monteros, se reunió con la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla y delegados comunales con quienes se firmó el convenio Plan Bonificar que beneficiará en el pago de la energía eléctrica por dos bimestres a familias afectadas por las inundaciones comunas de La Madrid, Villa Belgrano, Santa Ana, Barrios de Aguilares y Las Salinas (El Timbo), entre otras localidades.

También estuvieron presentes el defensor del Pueblo, Agustín Fernández; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; senadora, Sandra Mendoza; el titular del ERSEPT, José Ascárate; el secretario y subsecretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán y Miguel Vázquez; en representación de las comunas estaban: Héctor Soria Chanta (La Madrid), Hernán Romano (Río Chico), Moisés Audil (Villa Belgrano) y Daniel Carbajal (El Timbó).

Jaldo graficó que se abonará seis meses o tres bimestres de luz domiciliaria de casi 10.000 mil medidores o 10.000 familias de las zonas realmente afectadas con una inversión de 3300 millones de pesos. Se ha hecho un estudio y un relevamiento donde los beneficiarios son los que realmente han tenido problemas. Es un aporte que está haciendo el Gobierno de la provincia que es razonable y es justificable porque la gente se inundó”.

“Lo que hoy firmamos es un paliativo más, aparte de lo que ya venimos dando desde los primeros días de las anegaciones e inundación “ y graficó que el volumen de agua caído por las lluvias como el que erogaron los ríos, así como los diques El Cadillal y Escaba con costas máximas, superaron indicadores históricos. Sostuvo que la provincia viene de meses con muchas precipitaciones que provocaron la saturación de los suelos: “Es un fenómeno difícil de evitar” y con profundas consecuencias en el territorio que afectaron a numerosas localidades.

“Nos hacemos cargo de pagar íntegramente la boleta de la luz, donde mayoritariamente son domicilios, pero también hay algunos comercios que se han visto afectados y dañado muchos de los elementos y equipamientos de trabajo”, dijo.

El ministro Darío Montero informó que, “por instrucción del gobernador, se implementará un beneficio para unas 10.000 familias afectadas por las inundaciones en distintas localidades (como La Madrid, Santa Ana, Villa Belgrano, Aguilares y Las Salinas). La medida consiste en la bonificación del 100% de la factura de electricidad durante tres bimestres (seis meses), con una inversión aproximada de 3.300 millones de pesos. El beneficio comenzará a aplicarse desde el mes en curso”.

Destacó el trabajo técnico y territorial realizado para identificar a los usuarios afectados y asistir a las familias, muchas de las cuales sufrieron importantes pérdidas materiales. También señaló que, en algunos casos puntuales, como en Las Salinas, aún hay familias evacuadas, pero se espera que puedan regresar a sus hogares en los próximos días tras tareas de acondicionamiento.

*imagen de archivo e ilustrativa

Más sobre: Tucumán.



