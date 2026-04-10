Catamarca habilitó un nuevo tramo de la ruta de la Puna que une la localidad de Chuquisaca con el Campo de Piedra Pómez

En el marco de la política de infraestructura que impulsa Catamarca para fortalecer la conectividad territorial, se habilitó un nuevo tramo de la ruta de la Puna que une la localidad de Chuquisaca con el Campo de Piedra Pómez, consolidando un avance estratégico para la integración del oeste catamarqueño.

La obra, ejecutada con intervención de Vialidad Provincial, forma parte de un proceso sostenido en el tiempo que busca mejorar la accesibilidad en zonas de difícil geografía y potenciar el desarrollo de las comunidades del interior profundo.

Este nuevo tramo representa un paso clave en la vinculación entre Fiambalá y Antofagasta de la Sierra, dos regiones con fuerte identidad productiva, turística y cultural, que comienzan a estar cada vez más conectadas.

Desde el Gobierno provincial se destacó que cada avance en materia vial no solo implica la apertura de caminos, sino también la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo local, el fortalecimiento del turismo y la mejora en el acceso a servicios esenciales.

En este sentido, la traza que conecta Chuquisaca con uno de los principales atractivos naturales de la provincia, como el Campo de Piedra Pómez, permitirá potenciar la actividad turística en la región, facilitando el arribo de visitantes y promoviendo el crecimiento de las economías locales.

La concreción de esta obra responde a una mirada estratégica que apunta a reducir distancias, integrar territorios y acompañar el crecimiento de Catamarca con infraestructura que mejora la calidad de vida de las comunidades.

*imagen ilustrativa

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