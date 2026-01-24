Catamarca lanzó la Oblea Digital, permite a los conductores cargar la documentación de manera anticipada para agilizar controles viales

Con el objetivo de modernizar los controles vehiculares y agilizar la circulación durante la temporada de verano, el Gobierno de Catamarca lanzó la Oblea Digital-Operativo Sol y Montaña, una herramienta innovadora que permite a los conductores cargar la documentación de manera anticipada a través de MICA, el chatbot oficial de la provincia.

Durante el verano, Catamarca registra un importante movimiento de turismo interno, lo que incrementa los controles policiales en rutas y accesos a los principales destinos. Históricamente, estos operativos implicaron demoras debido a la necesidad de verificar en forma manual la documentación obligatoria de los vehículos.

La iniciativa permite que, al momento de pasar por los puestos de control, la documentación del vehículo ya se encuentre validada y disponible en el celular del conductor, lo que facilita el procedimiento y reduce los tiempos de espera tanto para los usuarios como para el personal policial.

Para acceder a la Oblea Digital, los conductores deben iniciar una conversación con MICA y cargar la siguiente documentación: DNI, licencia de conducir, cédula del vehículo, seguro vigente y Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Una vez verificada la información, la oblea se envía directamente al celular del usuario.

El trámite es simple, rápido y gratuito, y puede realizarse desde cualquier dispositivo móvil chateando con MICA al 3834 41-9411.

