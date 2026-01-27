La Merced: SAETA habilitará una mesa de informes y renovación del Pase Libre Estudiantil

Continuando con la visita a los municipios del área Metropolitana, este jueves 29 , personal de SAETA atenderá a usuarios del municipio de La Merced que quieran realizar consultas sobre la renovación del Pase Libre. Se habilitará una mesa de informes que funcionará en el edificio comunal entre las 10 y las 12.30 hs.

En la jornada se trabajará especialmente sobre la renovación del beneficio para estudiantes de nivel primario y secundario y se asesorará a quienes requieran iniciar su trámite, ya sea jubilados, pensionados o personas con discapacidad.

