Tras el cierre de la única fábrica nacional, Nación suspende aranceles a la importación de aisladores eléctricos

El Ministerio de Economía de la Nación resolvió suspender por seis meses los derechos antidumping sobre la importación de aisladores de porcelana, luego de que cerrara el único fabricante nacional de estos productos.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 345/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, en un caso poco habitual: la propia industria protegida solicitó levantar las medidas tras haber cesado completamente su actividad.

Se trata de la empresa Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino S.A. (FAPA), que concentraba el 100% de la producción local y cerca del 70% del consumo aparente. La firma notificó al Gobierno el cierre definitivo de sus operaciones y la venta de toda la maquinaria utilizada en la fabricación de estos insumos.

Ante este escenario, la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (CADIEEL) confirmó que no existen actualmente productores nacionales de aisladores de porcelana, dejando al mercado interno sin abastecimiento local. En ese contexto, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) advirtió que mantener los aranceles vigentes implicaría un riesgo para el funcionamiento del sistema energético.

Según el organismo, la continuidad de estas medidas ya no tenía sentido económico y podía convertirse en un obstáculo concreto para la infraestructura eléctrica, dado que se trata de componentes esenciales para redes y transformadores.

Impacto en el sistema eléctrico

Desde el Gobierno señalaron que la decisión apunta a evitar demoras en obras energéticas y a reducir costos innecesarios para las empresas distribuidoras y constructoras de redes. Los aisladores de porcelana son piezas críticas para garantizar la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico, por lo que cualquier restricción en su disponibilidad podría afectar directamente la operación del sistema.

La suspensión alcanza a aisladores de porcelana de montaje rígido, de suspensión y pasantes para transformadores, vinculados a tensiones de hasta 60 kV.

Además, la flexibilización aplica a productos importados desde China, Brasil y Colombia, países que estaban alcanzados por los derechos antidumping vigentes desde 2015.

Fin de una protección de una década

Durante diez años, estos aranceles buscaron resguardar a la industria nacional frente a la competencia externa. Sin embargo, tras el cierre de la última fábrica del sector, el Gobierno redefinió la prioridad hacia la continuidad del servicio eléctrico.

Con esta medida, las empresas del sector podrán acceder a estos insumos sin los recargos aduaneros que regían hasta ahora, en un intento por garantizar el normal funcionamiento de una infraestructura considerada crítica.

fuente: Ámbito

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