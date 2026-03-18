Llega la vendimia de El Bayeh a la Quebrada de Humahuaca

Del sábado 21 al lunes 23 de marzo, el fin de semana largo tendrá uno de sus eventos más destacados del norte argentino. Llega la cuarta edición de la Vendimia de El Bayeh, una propuesta que combina vino, gastronomía, cultura y música en escenarios únicos de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy).

Con base en la bodega fundada por la familia Manzur, el festival vuelve a reunir a referentes del mundo vitivinícola, la cocina y el arte, junto a productores locales, en una experiencia que pone en valor el crecimiento del vino de altura en Jujuy.

La agenda se desplegará durante tres días. El sábado abrirá con la “Noche Encantada” en el hotel Manantial del Silencio, en Purmamarca, con rituales, cocina de territorio a cargo de Florencia Rodríguez y música en vivo en un entorno natural privilegiado.

El domingo será el turno de una de las experiencias más esperadas: el “Tren del Vino”, que conectará Purmamarca con Maimará a través del Tren Solar de la Quebrada. La jornada continuará en la bodega con recorridos, catas, intervenciones artísticas y el gran banquete diseñado por Dolli Irigoyen, frente a la imponente Paleta del Pintor.

El cierre llegará el lunes con la tradicional “Bacanal de El Bayeh”, una celebración que reunirá a bodegas de la Quebrada en una feria de vinos y gastronomía regional, acompañada por espectáculos musicales, un concierto electro-orquestal y una peña folclórica.

Consolidado como uno de los eventos enoturísticos más atractivos del país, la Vendimia de El Bayeh propone vivir la cosecha como una experiencia integral, donde el vino se entrelaza con el paisaje, la identidad y la cultura del norte argentino.

Las entradas pueden adquirirse por jornada o en formato completo para los tres días a través de Passline y en Manzur Market (Belgrano 1053 - San Salvador de Jujuy). Para quienes viajen desde Salta, también hay opciones de paquetes turísticos con traslado y alojamiento.

Más sobre: Jujuy.



