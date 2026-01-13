Según el INDEC, la inflación de diciembre fue del 2,8%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue del 2,8%.

De esta manera, el IPC marca un ascenso por séptimo mes consecutivo, dejando a la inflación total de 2025 en 31,5%, lo que representa una desaceleración de más de 80 puntos respecto al 117,8% con el que había cerrado el 2024.

El rubro que más aumentó en diciembre 2025 fue Transporte, con una suba de 4%. A esta área de la economía, le siguió vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un incremento de 3,4% y Comunicación con un ascenso de 3,3%.

Seguidamente, se ubica restaurantes y hoteles con un 3,2% de suba, y alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,1%. En tanto, bebidas alcohólicas y tabaco se ubicó en el mismo porcentaje que el dato general de inflación, mientras que bienes y servicios varios ascendió un 2,6%.

