Los incendios forestales en la patagonia ya arrasaron más de 21.000 hectáreas de bosques, plantaciones, pastizales y viviendas

Según reportes oficiales preliminares, desde mediados de diciembre pasado los principales incendios en la Patagonia se están produciendo en la provincia de Chubut; en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén (12.000 hectáreas, se encuentra activo), en el Parque Nacional Los Alerces (6.000 hectáreas, aún activo); y en El Turbio (3.000 hectáreas, controlado en un 90%).

“Lamentablemente estamos viviendo un ecocidio anunciado. Venimos de un verano con los peores incendios forestales de los últimos treinta años en la Patagonia, y de un invierno donde nevó y llovió poco. La sequía, las altas temperaturas, el viento y los pinos exóticos aumentan los riesgos. La crisis climática no pide permiso y exige prepararse con mucha más prevención, brigadistas y aviones hidrantes, tanto a nivel nacional como en las provincias, para dar respuesta rápida a los múltiples focos que luego se vuelven incontrolables”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

En 2025, el procesamiento satelital de la organización ecologista estimó que la superficie de Bosques Andino Patagónicos afectada el último verano por incendios fue de casi 32.000 hectáreas. El área quemada se cuadruplicó en comparación con la temporada anterior y, por su enorme magnitud e impacto, se trataron de los peores incendios forestales de las últimas tres décadas en la región.

En este contexto, trabajadores de la Administración de Parques Nacionales denunciaron que sólo cuentan con 400 brigadistas, cuando el mínimo debería ser 700, para cubrir 5 millones de hectáreas que están bajo su jurisdicción y poder asistir a las provincias, cuando se los convoca, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

“La desidia gubernamental se paga con pérdida de bosques. Argentina se encuentra entre los 15 países con más deforestación del mundo y el gobierno nacional redujo los presupuestos de la Ley de Bosques y del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, lo que disminuye la capacidad de las provincias para el control de los desmontes ilegales e incendios. Por otra parte, es claro que debemos avanzar en la penalización de su destrucción, ya sea mediante el uso del fuego o de topadoras”, afirmó Giardini.

Un informe conjunto de organizaciones ambientalistas advierte que estos grandes incendios no son fenómenos aislados ni meramente naturales sino que son resultado de decisiones humanas estructurales y de una respuesta estatal deficiente frente a la creciente crisis climática.

Se estima que el 95% de los incendios forestales se producen por el accionar humano ya sea por intencionalidad, negligencia o accidentes por fogatas, asados y colillas de cigarrillos mal apagados, la preparación de áreas de pastoreo con fuego y la quema de residuos forestales.

