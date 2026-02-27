Salta: ofrecen un recompensa de $10 millones por datos de un acusado por femicidio

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios de Salta, María Luján Sodero Calvet, informó que, en el marco de las gestiones realizadas por la Procuración General, ante las autoridades provinciales, el gobierno salteño dispuso el otorgamiento de una recompensa de diez millones de pesos ($10.000.000) para la persona que aporte datos ciertos que permitan la ubicación y detención de Daniel Orlando Serapio, acusado del femicidio de Natalia Cruz.

El requerido tiene 40 años de edad, una altura aproximada de 1.75 metros de altura, presenta tez trigueña, rostro redondeado, cejas pobladas, ojos marrones oscuros y cabello corto de color negro.

Se solicita la colaboración de la comunidad y se requiere que toda persona que cuente con datos certeros, se comunique de manera inmediata al 911, al 387-4325100 o también a los teléfonos 3874 43-0034 / 3874 07-6237.

