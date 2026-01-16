Robo de datos: qué hacen los ciberdelincuentes con nuestros datos
16/01/2026
Para el cibercrimen, la información representa dinero, puerta de acceso y también una herramienta para cometer nuevos delitos. Es por lo que los datos personales y sensibles o privado, como nombre completo, datos de contacto, números de tarjetas y credenciales bancarias, datos sobre salud, credenciales de acceso a redes sociales y servicios, entre otros, se convirtieron en uno de los botines más codiciados por los actores maliciosos.
Dentro de las acciones más comunes se encuentran:
- Venta en foros clandestinos: uno de los principales réditos que los cibercriminales sacan de la información robada es lisa y llanamente dinero. Los datos personales tienen un valor importante para el ecosistema delictivo. La comercializan principalmente en foros clandestinos y en mercados de la DarkWeb, donde los datos personales, credenciales de acceso, información bancaria y financiera, claves corporativas y cualquier otra información sensible son requeridos por otros ciberdelincuentes para usarlos en otras acciones ilegales.
- Para cometer otros delitos como:
- Suplantación de identidad: mientras más información los cibercriminales obtengan de una persona, más herramientas tendrán para crear un perfil falso digital y así estafar a sus contactos, o cometer ciberdelitos en su nombre.
- Fraude financiero: ciertos datos personales facilitan el acceso a los recursos financieros, y así los ciberdelincuentes pueden obtener ganancias ilícitas. Desde realizar compras hasta solicitar tarjetas de crédito.
- Ataques de phishing personalizados: la información robada les puede permitir a los cibercriminales crear correos de phishing mucho más creíbles y puntualizados. Datos como el correo laboral o la empresa donde la víctima trabaja pueden dar una sensación de falsa autenticidad a un correo cuyos fines son maliciosos.
- Extorsionar a sus víctimas: La información representa una herramienta muy poderosa que, en manos equivocadas, puede ser utilizada como instrumento de extorsión y chantaje. Así, los cibercriminales suelen emplearla para presionar a sus víctimas, desde una amenaza concreta de hacer públicos datos confidenciales, venderlos a los competidores o simplemente causar un daño reputacional. En la mayoría de estos casos, es obtener dinero.
- Espionaje y sabotaje: En el ámbito empresarial o gubernamental una simple contraseña robada puede ser la puerta de entrada a las redes internas, infraestructuras críticas y hasta información confidencial de clientes, proveedores y socios comerciales.
En contraposición a los puntos anteriores, en estos casos el objetivo no es monetario, sino espiar sin ser visto, accediendo a redes, correos y comunicaciones internas, alterar procesos productivos o logísticos, y hasta borrar, modificar o corromper información clave.
En este contexto, se vuelve imprescindible tomar acciones concretas para cuidar los datos sensibles y confidenciales, sean personales y/o corporativos. Aquí algunas recomendaciones para reducir sensiblemente el riesgo de que los datos se vean expuestos o caigan en manos equivocadas:
- Cuidar la información: evitar compartir datos personales en línea.
- Utilizar contraseñas seguras: deben ser robustas y únicas para cada cuenta.
- Activar el doble factor de autenticación en cada cuenta que lo permita.
- Mantener actualizados tanto los dispositivos como el software.
- Contar con una solución de seguridad robusta y confiable.
- Mantenerse al tanto sobre las últimas noticias en ciberseguridad.
