Donde y cuando se realizarán los Corsos Carnavaleros 2026 en Salta

Desde la cima del Cerro San Bernardo se realizó el lanzamiento oficial del Corso de la Ciudad 2026, una de las celebraciones populares más emblemáticas de Salta.

Durante la presentación, se destacó la importancia del corso como un producto turístico y cultural que convoca cada año a miles de salteños y visitantes, fortaleciendo la identidad local y generando movimiento en distintos sectores de la ciudad.

Las actividades del Carnaval de la Ciudad 2026 comenzarán el domingo 18 de enero con el tradicional Desentierro del Carnaval, que se realizará a partir de las 18 hs. sobre la avenida Fernández Molina, al costado del Estadio Padre Ernesto Martearena, en la capital salteña. La ceremonia, de carácter ancestral y simbólico, marcará el inicio de las festividades con la participación de comparsas, agrupaciones carnavaleras, brujos y chamanes, quienes llevarán adelante el ritual que da apertura al tiempo de carnaval. Finalizado el desentierro, algunas agrupaciones realizarán un ablande como anticipo de lo que será el corso. Esta actividad contará con entrada libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta celebración popular.

El inicio oficial de los desfiles del Corso de la Ciudad será el 24 de enero en el corsódromo ubicado junto al Estadio Padre Ernesto Martearena, marcando, según destacaron desde la organización, “un antes y un después” para esta histórica fiesta. Los desfiles se desarrollarán los días 24 y 25 de enero desde las 21:30 hs., y continuarán todos los fines de semana hasta el 17 de febrero. En esta instancia participarán más de 40 agrupaciones entre comparsas, murgas, caporales, conjuntos artísticos y tropicales, pim-pim y agrupaciones humorísticas, con más de 4.000 bailarines que darán brillo y color a cada noche carnestolenda. Las entradas tendrán un valor general de $8.000, mientras que los menores de 6 años no abonarán ingreso.

Desde la organización adelantaron además que esta edición contará con mejoras significativas en la infraestructura del predio, con el objetivo de optimizar la experiencia del público y de las agrupaciones participantes.

El Corso de la Ciudad forma parte de una tradición que se remonta a fines del siglo XIX, con los primeros desfiles documentados alrededor de la Plaza 9 de Julio hacia 1891. A lo largo del tiempo, esta celebración fue evolucionando desde las murgas y disfraces vespertinos hasta la incorporación de comparsas y el surgimiento de las tradicionales “carpas”, adaptándose a las características climáticas y consolidándose como una de las expresiones culturales más representativas de Salta. Hoy, el carnaval sigue siendo un espacio de encuentro familiar y barrial, una celebración de la vida y una manifestación identitaria que combina herencias europeas con raíces locales, reafirmando el espíritu festivo de la ciudad.

