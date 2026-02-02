Inician los Cursos de Ingreso 2026 en la Universidad Nacional de Salta (UNSa)

Desde hoy lunes 2 de febrero comenzaron los Cursos de Ingreso 2026 para las carreras de grado y pregrado que se dictan en las distintas facultades, sedes regionales y extensiones áulicas de la Universidad Nacional de Salta.

Los cursos están destinados a aspirantes a iniciar su trayectoria académica en la Universidad y se desarrollan bajo modalidades presenciales, virtuales e híbridas, de acuerdo con la unidad académica y la carrera. En este marco, algunas facultades iniciaron hoy el cursado, mientras que otras lo harán en las próximas semanas, conforme al cronograma establecido.

Para acceder a información actualizada y específica sobre cada propuesta académica, las personas interesadas pueden ingresar a las redes sociales oficiales de cada facultad o a la cuenta de Instagram @ingresanteunsa.

Cronograma por unidad académica

Facultad de Ciencias de la Salud

Las carreras de Nutrición y Enfermería iniciaron hoy el curso de ingreso, con una duración de cinco semanas y modalidad sincrónica y asincrónica.

El curso de ingreso de la carrera de Medicina ya finalizó su cursado.

Facultad de Ciencias Naturales

El curso de ingreso comenzó hoy y se extiende por seis semanas. Durante el mes de febrero se dicta en modalidad virtual, sincrónica y asincrónica, y en marzo continúa de manera presencial, de martes a viernes.

Facultad de Ciencias Exactas

El curso de ingreso inició hoy y tiene una duración de seis semanas, con modalidad presencial y virtual, sincrónica y asincrónica.

Facultad de Ingeniería

El curso de ingreso comenzará el 9 de febrero, tendrá una duración de cuatro semanas y se desarrollará bajo modalidad híbrida (presencial y virtual).

Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

El curso de ingreso comenzará el 9 de febrero, con una duración de cuatro semanas y modalidad presencial y virtual, sincrónica y asincrónica.

Facultad de Humanidades

El curso de ingreso comenzará el 23 de febrero, con una duración de tres semanas, en modalidad presencial, los días lunes, martes y miércoles, de 9 a 12 horas.

Facultad Regional de Orán

El curso de ingreso inició hoy, con una duración de cinco semanas y modalidad presencial.

Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal

El curso de ingreso comenzará el 11 de febrero, en modalidad presencial, en la sede ubicada en calle Warnes y Ejército Argentino.

Extensión Cafayate

El curso de ingreso inició hoy y se desarrollará durante seis semanas en las siguientes carreras:

Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura: modalidad presencial.

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo: modalidad virtual.

Tecnicatura Universitaria en Energía Solar: modalidad híbrida.

Sede Regional Sur

El curso de ingreso comenzó hoy y tiene una duración de cinco semanas:

Metán: modalidad presencial de lunes a jueves y virtual los viernes.

Rosario de la Frontera y Joaquín V. González: modalidad virtual (sincrónica y asincrónica), con un día presencial semanal.

Extensión San Antonio de los Cobres

El curso de ingreso comenzará el 9 de febrero, con una duración de cuatro semanas y modalidad virtual.

