Por la intensas lluvias, Tucumán suspende las clases en todos los niveles

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, dispuso esta tarde la suspensión del dictado de clases en toda la provincia. La medida rige desde el 10 hasta el 13 de marzo y alcanza a todos los niveles tanto del sector público como privado. Los establecimientos podrán ser utilizados como centros de evacuación.

Según la resolución 472/5 de la cartera educativa, esta medida se toma a fin de resguardar la integridad de los alumnos, docentes y personal auxiliar y tiene vigencia hasta el día viernes, inclusive. Por lo que los alumnos retomarán las clases el lunes 16.

Esto se determinó ante la necesidad de evaluar que los establecimientos y los caminos se encuentren en condiciones, tras las intensas lluvias (superaron los 160 milímetros) que cayeron en la provincia.

Asimismo, la resolución establece que, pese a la suspensión de las clases, los directores de las escuelas deberán permanecer a disposición de las autoridades locales. El objetivo es facilitar el acceso a los edificios escolares en caso de que sea necesario utilizarlos como espacios de evacuación para personas afectadas por inundaciones en las zonas comprometidas.

