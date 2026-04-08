Jaldo afirma tener su habilitación constitucional para una reelección pero evita adelantar su decisión

Durante una entrevista televisiva, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo abordó el escenario electoral próximo y aclaró su situación institucional.

Al respecto, el mandatario expresó: “Y no tengan duda, el año 27, por ahí, a pesar de algunos rumores malintencionados, quien les habla está habilitado constitucionalmente. Si así lo decido dentro de mi espacio político, tengo la posibilidad de una reelección y de un mandato más, que con la misma claridad y certeza que digo esto, con la misma claridad digo que todavía no tengo tomada una decisión, porque hoy la situación que vive la Argentina y que viven los tucumanos, la verdad que lo que menos se puede hacer es especular políticamente, y mucho menos lanzar candidaturas anticipadas y no atender los problemas que hoy tiene la gente”.

Asimismo, destacó el alcance de la estructura partidaria al afirmar: “Estoy hablando en nombre de los más de 200.000 afiliados que tiene el Partido Justicialista, que somos los responsables de poner en orden nuestra casa. Si llegamos a acuerdo, vamos juntos; si no hay acuerdo, iremos a interna y luego iremos juntos”.

El gobernador también repasó su trayectoria dentro del justicialismo y reivindicó su continuidad en el espacio desde el retorno de la democracia. En ese contexto, señaló: “Dentro de mi espacio político voy a seguir trabajando como lo hice siempre. Yo siempre salí a la cancha con la misma camiseta desde el año 83 a la fecha. Siempre jugué en el mismo equipo, en las buenas y en las malas, defendiendo primero los intereses de los tucumanos y luego los de nuestro espacio político, que es el Partido Justicialista y el Movimiento Nacional Justicialista”.

*imagen de archivo e ilustrativa

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