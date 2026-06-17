Por decreto, crean adicionales salariales para efectivos de las Fuerzas Armadas con títulos universitarios, tecnicaturas y posgrados
17/06/2026
A través del DNU 473/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional incorporó un "suplemento por título" general para el personal de las Fuerzas Armadas.
El beneficio alcanza a efectivos en actividad, y también a retirados y pensionados cuyos títulos hayan sido obtenidos antes del pase a retiro. Los montos se percibirán con el haber mensual correspondiente al grado de acuerdo a los siguientes porcentajes:
- 25% para títulos de Posgrado, Especialización, Maestría o Doctorado.
- 15% para Títulos Universitarios de Grado (mínimo 4 años de duración).
- 10% para Tecnicaturas o Títulos Superiores equivalentes.
Para percibir este suplemento, la formación académica debe ser afín a las funciones que el militar desempeña en su fuerza.
El nuevo régimen entrará en vigencia el próximo 1 de julio y será financiado con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. Además, el Poder Ejecutivo deberá remitir el DNU a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, tal como establece la legislación vigente sobre los decretos de necesidad y urgencia.
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