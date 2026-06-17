Detenidos por presunto robo de ganado en Lumbreras

Efectivos de la Policía Rural y personal de Seguridad Vial de Salta, realizaron una intervención durante un control vehicular sobre la ruta provincial 5, en la localidad de Lumbreras, perteneciente al departamento salteño de San José de Metán.

Al observar una camioneta que transportaba tres vacunos, los efectivos comprobaron que los animales eran trasladados sin la documentación correspondiente. Además, les llamó la atención que las marcas identificatorias de los animales aparentaban haber sido realizadas recientemente.

Ante esto, dos hombres y dos mujeres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia, ante un posible caso de abigeato, secuestrando además los tres animales vacunos, una camioneta y un tráiler.

Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías de Metán.

Policía Salta

Más sobre: San José de Metán.



