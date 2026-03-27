Regreso tras la invernada: suboficiales de Humahuaca y Campo Quijano dejan la Base Antártica Conjunta San Martín

A bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, se encuentran el Suboficial Principal David Toconas y el Suboficial Principal Juan Burgos, quienes forman parte de la dotación saliente de la base.

En navegación – Cumpliendo con la última etapa de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025/26, el rompehielos ARA “Almirante Irízar” (RHAI) se encuentra operando en las bases de la Península Antártica.

La primera tarea que realizó la unidad de la Armada Argentina en esta parte de la CAV 2025/26 fue el intercambio de las dotaciones entrante y saliente de la Base Antártica Conjunta (BAC) San Martín.

El establecimiento está localizado en el islote San Martín del grupo de islotes Debenham en Bahía Margarita, al oeste de la península, siendo el más occidental y el segundo más austral de las bases argentinas.

A bordo del RHAI, entre los invernantes replegados, se encuentran el Suboficial Principal David Toconás y el Suboficial Principal Juan Burgos, quienes aguardan el ansiado reencuentro con sus familias.

“Arribamos a San Martín el 29 de marzo de 2025. La dotación estuvo compuesta por 20 integrantes, entre los que nos hallamos 4 miembros de la Armada”, asegura el Suboficial Principal Toconás, enfermero y oriundo de Humahuaca, Jujuy.

Por su parte el Suboficial Principal Burgos, quien se desempeñó como encargado logístico, de medioambiente y de Búsqueda y Rescate, es infante de Marina. El año que pasó tuvo a los primeros miembros de dicho componente integrando la invernada antártica en las diferentes bases permanentes.

“La convivencia fue muy buena. Es interesante observar y aprender las diferentes culturas que tiene cada fuerza u organización. A todos les llamó la atención la camaradería con la que contamos en la Armada. Al navegar mucho tiempo o realizar campañas, nosotros ya estamos acostumbrados a estar lejos de la familia y apoyarnos en el compañero”, señala el infante de Marina.

El Suboficial Burgos nació hace 47 años en Campo Quijano, Salta. Entre sus tareas diarias, desarrollaba el control de la clasificación de los residuos. “Para esta actividad recibimos instrucción durante todo el 2024 en el curso que brinda el Comando Conjunto Antártico. El objetivo fue cuidar el patrimonio antártico, eso incluye la flora y fauna de la BAC San Martín”, expresa.

“Junto a la médica de la base, Teniente Primero Lucía Daniela Villegas Medeot, del Ejército Argentino, cumplíamos la función de realizar los controles diarios de presión, bucales, pesajes y los demás necesarios para evaluar la salud de cada integrante de la dotación”, narra el Suboficial Toconás, quien fue encargado de Sanidad. También formó parte de la dotación que invernó en 2014 en la BAC Orcadas.

La base cuenta con el Laboratorio Antártico Multidisciplinario San Martín (LASAN), que concentra las actividades científicas. Principalmente se desarrollan estudios de geomagnetismo, ionosfera, fitoplancton, geodesia y glaciología. Si bien la flora se limita a algunos líquenes y musgos, la fauna es diversa: orcas, focas cangrejeras y de Weddell, pingüinos Adelia, skúas, gaviotas y cormoranes

Ambos colaboraban con el mantenimiento del recinto e integraban las patrullas auxiliares. Entre junio y noviembre el mar se congela, lo que permite realizar exploraciones con medios terrestres sobre la capa de hielo marino con fines científicos. “En sanidad, brindamos cursos de primeros auxilios o traslado de heridos para adiestrar al personal de cara a estas actividades. La patrulla auxiliar quedaba preparada ante cualquier situación”, destaca el Suboficial Toconás.

“Considero que el año fue exitoso. La misión del enfermero siempre es volver con toda la dotación sana, por lo que se cumplió el objetivo con creces”, concluye el jujeño.

“Ingresar a la Armada fue la mejor decisión que tomé. Las experiencias que brinda son algo único. Tuve comisiones a Chipre, Haití y ahora al continente blanco. Una cosa es llevar a cabo la instrucción y otra es desarrollarla en terrenos desconocidos y ante la adversidad del clima. Fue una gran experiencia”, cierra el Suboficial Principal Burgos.

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