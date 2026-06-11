Según el INDEC, mayo cerró con una inflación del 2,1%

La inflación de mayo se desaceleró por segundo mes consecutivo y se posicionó en el 2,1%, su nivel más bajo en ocho meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, se ubicó debajo de lo esperado por el mercado (2,3%). El impulso llegó de la mano de los precios estacionales, que avanzaron 3,5% por el fuerte aumento de verduras, compensado apenas por la caída de las frutas.

El dato sobresaliente de este IPC fue la baja de la Núcleo, que perforó el 2% (fue de 1,9%) y anotó su variación más acotada desde septiembre. "Es un dato relevante porque permite mirar más allá de factores transitorios y muestra que la desaceleración de precios continúa extendiéndose al resto de la economía", subrayó Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics.

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*con información de Ámbito

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