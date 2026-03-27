Pagos de la ANSES para hoy viernes
27/03/2026 - Actualizado: 26/03/2026
Hoy viernes 27 de marzo continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- Titulares con documentos terminados en 6 y 7 cobran su haber.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos concluidos en 6 y 7.
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