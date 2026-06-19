Celulares, llaves y billeteras encabezan la lista de objetos que más olvidan los argentinos en viajes con Uber, como recuperarlos

Los argentinos pueden olvidarse muchas cosas después de un viaje con la app de Uber, pero hay algunos clásicos que se repiten año tras año. Según una nueva edición del Índice de Objetos Olvidados de Uber, los artículos más olvidados durante 2025 fueron celulares y cámaras, seguidos por llaves, billeteras y mochilas.

Sin embargo, como cada año, el ranking dejó lugar para las sorpresas. Entre los objetos reportados como olvidados aparecieron 7 kilos de manteca, un peluche de capibara, apuntes de la facultad, un parante de atril y una reposera. Además, el Día de los Enamorados y el Día del Amigo fueron las fechas con más reportes de artículos olvidados durante todo el año.

Los datos también muestran que algunos artículos tienen sus propios patrones. Los cargadores de celulares y computadoras fueron los objetos más olvidados los miércoles y sábados; las joyas encabezaron los reportes de los lunes y viernes; mientras que los anteojos lideraron los olvidos de los martes, jueves y domingos.

Los 10 objetos más olvidados en Argentina

Celulares y cámaras Llaves Billeteras Mochilas y bolsos Ropa Dinero en efectivo Pasaportes Anteojos Auriculares y parlantes Computadoras portátiles

Cómo recuperar un objeto olvidado

9 de cada 10 objetos reportados logran volver a manos de sus dueños gracias a las herramientas disponibles en la app para contactar al socio conductor y coordinar la devolución.

Para facilitar el proceso, los usuarios pueden seguir estos pasos:

Ingresar a Cuenta y seleccionar Viajes. Elegir el viaje correspondiente. Presionar “Encuentra un objeto olvidado”. Seleccionar “Contactá a tu conductor por un artículo perdido”. Ingresar un número de teléfono de contacto. Si el artículo fue encontrado, coordinar con el socio conductor la devolución.

Más sobre: Actualidad.



