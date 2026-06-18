Precisan que la adhesión a la SUBE es opcional y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) continúa vigente

A partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder, si así lo desean, al descuento del 100% en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la tarjeta SUBE y sin necesidad de presentar el CUD físico en cada viaje.

Es importante destacar que el Certificado Único de Discapacidad en formato físico seguirá siendo válido y aceptado por los choferes de colectivos de jurisdicción nacional, y en los trenes, sin ninguna restricción para su uso.

La adhesión a la SUBE es opcional y sin plazos

Es fundamental remarcar que vincular el CUD a la tarjeta SUBE es una alternativa adicional, no una obligación. Cada persona con discapacidad podrá decidir libremente:

Continuar viajando como hasta ahora, presentando su CUD físico, sin necesidad de realizar ningún trámite ni cambio.

Optar por asociar su CUD a la tarjeta SUBE si considera que esta modalidad le resulta más cómoda.

Esta decisión no tiene fecha límite. No existe un plazo o vencimiento para adherirse al nuevo sistema: cada persona podrá hacerlo cuando lo desee, o bien optar por no hacerlo y seguir utilizando el CUD físico.

El objetivo de esta medida es ampliar las opciones disponibles para acceder al beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude, sin que esto implique en ningún caso la eliminación o restricción del mecanismo vigente.

Los dos sistemas convivirán sin fecha de finalización

Para utilizar la modalidad con la SUBE, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD con la tarjeta SUBE registrada a su nombre. La tarjeta SUBE se incorpora, entonces, como una nueva alternativa más, simple y ágil, para quienes elijan utilizarla, sumándose al mecanismo existente sin reemplazarlo y respetando la libre decisión de cada persona con discapacidad.

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