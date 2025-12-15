Pagos de la ANSES para hoy lunes

Hoy lunes 15 de diciembre inician los pagos de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, mientras que continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas que incluyen el medio aguinaldo. También se reanudan los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber, el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 4.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 3.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero.

