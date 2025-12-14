Rosario de la Frontera: a 10 años del trágico accidente que le costó la vida a 43 gendarmes

En el décimo aniversario, esta mañana, se llevó a cabo una emotiva ceremonia en el cenotafio ubicado en Arroyo Balboa, Ruta Nacional N°34, lugar en donde los uniformados pertenecientes al Destacamento Móvil 5 perdieron la vida en actos del servicio el 14 de diciembre de 2015.

A 20 kilómetros de la localidad Rosario de la Frontera (Salta) frente al Cenotafio creado en conmemoración al personal de la Fuerza fallecido, se realizó la ceremonia.

En el lugar el Jefe de la Fuerza Cte Gral Claudio Miguel Brilloni junto al Jefe del Destacamento Móvil 5 Comandante Mayor Luis Alberto Gudiño realizaron el descubrimiento de una placa en memoria de los caídos. Además, se dejaron ofrendas florales por parte de Instituciones y familiares.

El accidente

Los 43 efectivos, oriundos de las provincias de Salta, Santiago del Estero y Jujuy perdieron la vida el 14 de diciembre de 2015, en un accidente ocurrido a las 2.30 de la madrugada cuando se despeñó el colectivo en que viajaban por ruta nacional 34. Cayeron del puente sobre el Río Balboa, a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario de la Frontera, en el sur provincial.

El micro transportaba a 51 personas, la mayoría de ellas integrantes del Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional, las que se desplazaban desde la provincia de Santiago del Estero hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy, en un contingente integrado por tres micros.

