Retiran postes, alambrados y carteles de una ocupación ilegal de terreno sobre la RN 50

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) junto con miembros de Gendarmería Nacional realizaron la constatación y el relevamiento de una ocupación ilegal de terrenos en zona de camino a la vera de la RN 50.

En cumplimiento con las competencias propias de la DNV, se procedió al retiro de los postes, alambres y carteles que se encontraron en el sector relevado, los que fueron trasladados al Campamento ubicado en Pichanal (Salta).

Las zonas de camino de las rutas nacionales son el espacio físico a ambos márgenes de la vía y son mantenidos y administrados por Vialidad Nacional en toda la red vial nacional. Hacer uso de este espacio sin la correspondiente autorización del organismo nacional es una conducta penada en la Ley Nacional de Tránsito 24449.

La presencia de estructuras en zona de camino compromete la libre transitabilidad, representando un serio riesgo para la seguridad vial y un perjuicio en el sentido de que limita las posibilidades del organismo rector en la materia para realizar las tareas de mantenimiento de banquinas o la proyección de nuevos proyectos mejoradores de las condiciones actuales de conducción.

Esta constatación, se suma a otras que realizó el organismo en diferentes rutas nacionales en la Provincia de Salta, alguna de las cuales llegaron a instancias judiciales que se tramitan en los juzgados federales correspondientes.

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