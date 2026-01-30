Nuevos estándares de seguridad: así serán las actualizaciones del DNI y el Pasaporte

La Dirección Nacional del Registro de las Personas (RENAPER) informó sobre las actualizaciones en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, en el marco de la adecuación a las normas internacionales de seguridad establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Las modificaciones fueron explicadas en las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas hoy en el Boletín Oficial, las cuales entrarán en vigor a partir de este domingo.

El nuevo DNI electrónico contará con una tarjeta de policarbonato multicapas, grabado láser y un chip sin contacto, lo que permitirá reforzar la seguridad del documento y proteger los datos personales. El formato será similar para ciudadanos argentinos y extranjeros, con diferenciaciones según la edad, manteniéndose la leyenda identificatoria para los ex combatientes de la Guerra de Malvinas.

En cuanto al pasaporte, las nuevas versiones incorporarán una hoja de datos en policarbonato personalizada con grabado láser y tendrán 34 páginas, lo que mejora los estándares de seguridad, durabilidad y confiabilidad para viajes al exterior.

Los DNI y pasaportes emitidos con anterioridad continuarán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, durante el período de transición se utilizarán los insumos actuales hasta su agotamiento, garantizando la continuidad del servicio sin inconvenientes para la ciudadanía.

Más sobre: Actualidad.




