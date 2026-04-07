Las Lajitas: la Expo Prograno 2026 se pone en marcha y reúne al campo del NOA

Este miércoles 8 y jueves 9 de abril productores, empresas y técnicos del sector agroindustrial se reunirán en un marco de camaradería, innovación y negocios en Las Lajitas, Ruta Provincial 5, kilómetro 92. El evento fue declarado de interés provincial por el Gobierno de Salta.

Los protagonistas de la cadena agroindustrial se reúnen desde mañana en torno a la Expo Prograno 2026, el epicentro de la innovación para el campo del noroeste argentino.

El espacio, impulsado por Prograno como el punto donde confluyen los protagonistas de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán en un entorno de campo real, pensado para fortalecer los vínculos de toda la cadena productiva y exhibir los últimos avances tecnológicos, se pondrá en marcha este miércoles 8 de abril a partir de las 10.30 en el Las Lajitas, Ruta Provincial 5, kilómetro 92.

Con un fuerte respaldo del Gobierno de la Provincia, la Expo Lajitas 2026 fue declarada de interés provincial mediante el Decreto 179/26, lo que significa que “los actos, contratos, operaciones y actividades que se formalicen y desarrollen en el marco del evento estarán exentos del pago de Impuesto a los Sellos y del Impuesto a las Actividades Económicas”.

Serán dos jornadas intensivas donde productores, empresas, asesores, entidades financieras y especialistas se reunirán en un clima único para el intercambio de experiencias, generación de alianzas y oportunidades comerciales concretas.

Más de 115 expositores de distintas provincias de todo el país aseguraron su lugar en el predio para llegar con sus propuestas de productos y servicios para los protagonistas del principal motor de la economía no solo regional sino de todo el país; una oportunidad única para el desarrollo de productores y empresas.

Durante la primera jornada se realizarán dinámicas a campo de maquinaria y charlas vinculadas a la inteligencia artificial aplicada al agro, economía vinculada a los mercados de granos, y política económica, para interpretar con mayores certezas la coyuntura del escenario político nacional y el tablero geopolítico internacional con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para la toma de decisiones con el menor margen de error posible.

La segunda jornada, en tanto, tendrá lugar el jueves 9 de abril a partir de las 10.30 y será la oportunidad para continuar conociendo la última tecnología disponible en materia de maquinaria agrícola en muestras dinámicas y charlas técnicas a cargo de profesionales del Inta y especialistas del sector.

Durante los dos días que dura la muestra los asistentes tendrán además la posibilidad de recorrer el predio, visitar y conocer la propuesta de cada uno de los expositores en distintos rubros que van desde la tecnología aplicada a la siembra, insumos agrícolas y ganaderos, pasando por automotrices y maquinaria hasta herramientas financieras para la concreción de negocios, entre muchos otros rubros.

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