Los homenajes al General Güemes comenzarán esta noche y culminarán con un desfile cívico-militar

El Gobierno de Salta anunció una agenda de actividades con motivo de conmemorarse el 205° aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, figura fundamental de la independencia argentina y símbolo de la identidad salteña.

Los actos oficiales comenzarán esta noche a las 23.45 en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, con la tradicional Guardia Bajo las Estrellas. La ceremonia incluirá la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno al General Güemes, el toque de silencio y el relevo de la guardia de honor.

Las actividades continuarán mañana miércoles 17 de junio a partir de las 9 en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica de Salta, donde autoridades provinciales participarán de un homenaje que incluirá la colocación de una ofrenda floral, una invocación religiosa y un toque de silencio en memoria del prócer.

Posteriormente, las autoridades se trasladarán al Monumento al General Güemes para participar de la ceremonia central. El programa prevé la presentación y revista de tropas, el izamiento de los pabellones Nacional y Provincial, la colocación de ofrendas florales, la entronización de la imagen de la Virgen Peregrina y del pretal del General Martín Miguel de Güemes, además de la interpretación de los himnos patrios y una invocación religiosa.

En la oportunidad se compartirán palabras alusivas a la fecha y se desarrollará el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de fuerzas de seguridad, instituciones y agrupaciones gauchas de toda la provincia.

*Sec. Prensa Salta

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